Un experto explica las razones por las que los tomates ya no saben a tomate

El enólogo e influencer gastronómico Alfredo López (@pez.salvaje) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cuáles son las razones por las que "los tomates ya no saben a tomate".

"Mira, estas son las razones por las que los tomates ya no saben a tomate. Es la famosa hidroponía, cada vez más implantada en España", ha asegurado el creador de contenido al inicio del vídeo.

"Para que te hagas una idea, la hidroponía en Almería hace 10 años solamente suponía el 5-10% del cultivo y ahora supone ya un 30% de los tomates que vende la región", ha explicado López.

Así, el influencer ha definido con detalle de qué se trata este nuevo sistema de cultivo. "¿Esto qué es? Es un cultivo de hacer verduras y hortalizas en agua. En concreto, en agua con nutrientes directamente sin tierra", ha matizado.

"Entonces a mí esto me parece que es algo super chulo que me gustaría poner en la terraza de mi casa, lo que pasa es que de ahí vienen los tomates que comemos. Bueno, si se pueden llamar tomates... eso que últimamente comemos que ya no sé ni a qué sabe", a censurado el tiktoker.

Sin embargo, muchos de los usuarios han desmentido este razonamiento en la sección de comentarios, indicando que la falta de sabor se debe más a la variedad genética del tomate que del método de cultivo.

"Estás equivocado. Es por la variante de tomate, que se prioriza que sea resistente y que genere más.... si coges tomate bueno en hidroponía sabe igual que en tierra"; "Si la planta recibe los mismos nutrientes, sabe igual. El sabor depende de la variedad", han apuntado algunos usuarios.