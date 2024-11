Un farmacéutico cuenta cuál es la pregunta que le hacen siempre en España: para echarse a llorar

El creador de contenido y divulgador científico @farmaceuticofernandez ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cuál es la pregunta más habitual que le hacen sus clientes en la farmacia en España.

"Yo he trabajado de farmacéutico en Italia, en Inglaterra y en España, y hay una cosa que quiero compartir con vosotros", ha comenzado relatando el farmacéutico al inicio del vídeo, el cual ha alcanzado 1,1 millones de visitas y 72.000 me gustas.

Así, el experto ha explicado que en Italia y en Inglaterra él le daba el medicamento a la persona y le decía que debía tomarse una dosis cada ocho horas, a lo que el cliente le contestaba dándole las gracias.

"¿Pero en España? En España no. ¿En España tú crees que yo le digo al paciente que tiene que tomar la medicina cada ocho horas y me dice muchas gracias señor farmacéutico? No. Me dice: ¿y puedo tomar alcohol?", ha confesado el tiktoker.

"O sea que los españoles intentamos informarnos mejor de las cosas, eso es bueno"; "Pero, ¿se puede?"; "Es que a los ingleses no les importa tu opinión, lo tomarán igual", han sido algunos de los comentarios del vídeo, en tono divertido.