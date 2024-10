Un francés comenta uno de los mayores clichés que hay sobre ellos en España: ni así les convence

La creadora de contenido andaluza @mariadpv_ ha ido unos días a París (Francia) junto a su novio francés y, mientras daban un paseo, han comentado el que consideran "uno de los mayores clichés más grandes sobre París".

"Los parisinos huelen mal, ¿qué opinas de eso?", le ha preguntado María a su pareja, que poco más de un segundo ha tardado en responder en un buen español con acento francés. "No es la verdad...", le ha dicho.

"En el metro es posible, pero en general olemos bien", ha proseguido el francés. María ha estado de acuerdo, razonando que todas las veces que ha estado en París no ha notado un excesivo mal olor en los franceses.

De hecho, ha afirmado que "huele muy bien". Él ha insistido y ha estirado el chicle: "Casi todas las personas mayores (adultos) llevan el perfume de Channel, no entiendo". María, de nuevo, dice que muchas veces huele a croissant por las calles.

Habiendo preguntado por la opinión de sus seguidores, estos han dado opiniones de todo tipo. "Lo he olido yo misma, no se me hace tan cliché". La usuaria Valeria ha creído que es algo que pasa en el país francés en general.