Un ganador de 'Pasapalabra' reaparece para dejar una frase sobre los impuestos para esculpir en piedra

Óscar Díaz ha escrito su nombre en la historia de la televisión con letras de oro tras ganar hace unos días el bote de Pasapalabra, el concurso de Antena 3 que presenta Roberto Leal.

Este miércoles, Díaz, traductor y jefe de prensa de profesión, ha estado con Julia Otero en Onda Cero y ha recibido una sorpresa muy especial. A la entrevista se ha sumado su amigo Rafa Castaño, conocido también por ganar el bote de Pasapalabra en un apasionante duelo con Orestes.

En esta charla en la que han participado los dos campeones —entre los dos han ganado casi cuatro millones de euros— ha salido el tema de los impuestos y del pellizco que se lleva Hacienda del premio.

Castaño ha sacado el tema y ha afirmado que "en el momento en el que vives en sociedad te tienes que someter a una serie de obligaciones": "Creo que tu aportación es buena porque no sólo favorece a otras personas, te favorece a ti también".

"La falta de desigualdad hace que se reduzca la violencia, que se reduzcan las enfermedades, que aumente la felicidad de los que te rodean y muchos amigos no pueden permitirse todavía una casa entonces yo al final no puedo compartir mi vida con ellos porque no estamos en el mismo sitio", ha afirmado Castaño, que ha contado que ha pagado un millón de euros de impuestos.

"A mí me encanta, no sólo pagar impuestos, si tengo mucho dinero, también recordar que no estoy solo en este mundo, que hay generación de amigos y familiares que tiene sus necesidades y el hecho de ganar mucho dinero no hace para nada que dejes de estar en sociedad", ha sentenciado.

Díaz ha suscrito las palabras de Castaño. Ha explicado que después de ganar el bote dio varias entrevistas y dijo algo parecido a su compañero. En el mismo día no pero después sí vio la repercusión que habían tenido sus palabras, sobre todo en X.

"Vivimos en sociedad, creo en la progresividad de los impuestos, no soy un ingenuo, no soy un mesías, simplemente creo en que lo que aportamos redunde en beneficio de todos", ha remarcado el reciente ganador de Pasapalabra, que ha hecho hincapié en que quiere "que España sea un país un poquito más igual".