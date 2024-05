Un hombre "harto de políticos inútiles" manda a Carles Francino esta carta de obligada lectura

El presentador de La Ventana de la Cadena Ser, Carles Francino, leyó este jueves en antena la carta que envió Francisco Javier, un oyente al programa, y en la que se quejaba de la situación actual que afecta a millones de personas en España.

Este conductor de autobuses balear reconoce estar cansado del coste de la vida. Comienza quejándose de que el patriotismo y la religión solo sirve para dividir a la población.

"El hecho de haber tenido 'la suerte' de nacer en España es algo que escapa a cualquier control y sentirse orgullos de ello nunca lo he entendido. Se supone que vivo en un lugar maravilloso. Eso será para el que venga a pasar unos días aquí. Si pasas más de una semana en Mallorca, seguramente desearás salir corriendo", asgura.

Afirma que él con su pareja cobran más de 4.000 euros al mes y así no tienen para vivir bien: "En Mallorca sirve para pagar la hipoteca, los coches, los servicios y los impuestos. Desde la subida de tipos de interés y el coste de la vida, nos es imposible ahorrar nada. E incluso hay meses que terminamos en números rojos".

Opina que la única medida que hay para bajar los alquileres y arreglar el problema de la vivienda es "crear un parque público de vivienda". "Y no digo construir 20 pisitos aquí o allá, no, un parque público de verdad, con miles de viviendas que hagan la competencia a los fondos de inversión. No vale poner límite al alquiler o querer regular los alquileres traspasando la responsabilidad de un derecho constitucional al arrendador", explica, quejándose de que los fondos de inversión estén en todos los sectores.

Francisco Javier también asegura que teme "estar volviéndome racista". "Comprendo y lamento que millones de personas se vean obligadas a escapar de sus países. Pero a mis 50 y tantos años estoy cansado. No es culpa mía que sus países sean un desastre. Muy probablemente sea de los fondos de inversión y sus corruptos políticos", manifiesta.

Además, reconoce que quiere que su hija, que cobra poco más de 1.300 €, pueda optar a un alquiler social y que no se quede fuera, "debido a que hay 3000 personas que no han cotizado aquí jamás estén por delante de ella". "Me siento mal por pensar así, pero no puedo impedirlo. No es culpa mía", confiesa.

Las elecciones y los pastos también cansan al oyente, que sentencia que "solo sirven para perder el tiempo". "Harto de pequeños partidos que representan a una mínima parte de la población y lo único que hacen es exigir su bollicao, o no pactan con nadie. Muchas veces que es el sistema que nos hemos dado y es verdad. Pero cuando nos lo dimos lo hizo una gente que creo que pensaba en el bien común y que salía de una dictadura", zanja.

Finalmente se resigna sobre el papel de Felipe VI: "Ya que tenemos rey, estaría bien oírle cantarle las 40 a estos 'polimixrdas', 'politimixrdas' que tenemos, recordarles cuál es su trabajo. Pero qué va, el Borbón con que le dejen tranquilo ya le va bien, no sea que si se reforma la Constitución salga trasquilado".

Así, Francisco Javier acaba diciendo que está cansado del precio de la hipoteca, de que solo haya turistas, de que haya listas para todo y de "políticos inútiles".