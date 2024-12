Un hostelero le ofrece unas condiciones leoninas: la respuesta del trabajador es para hacerle la ola

La respuesta que una trabajadora ha dado a un hostelero que le ofrecía unas condiciones leoninas para contratarle en su negocio es tan contundente y deja las cosas tan claras que poco hay que hacer más que aplaudir.

La conversación entre ambos, por WhatsApp, la ha subido la popular cuenta de X @soycamarero junto a un poco de contexto. Según explica, la trabajadora vio la oferta y se acercó directamente al bar, pese a que le parecía un poco extraño porque, de entrada, no le querían decir las condiciones.

"Me decían que hiciese la prueba y, si les gustaba, me decían las condiciones. A lo que les respondo que las cosas no van así, que si no me dicen las condiciones cómo voy a saber si acepto el trabajo", explica la trabajadora.

La empleada subraya que, al decírselas, comprobó que se saltan la ley y el convenio, puesto que le ofrecen 48 horas semanales con sólo un día de descanso. "Y que ese día de más va incluido en el sueldo. Por mi situación lo iba a aceptar por unas semanas hasta encontrar algo mejor", señala.

Pero luego llegó la sorpresa, cuando anunció que sí haría la prueba: "Pregunto cuánto tiempo de prueba sería y me dicen nada más y nada menos que cinco horas, lo que viene siendo una salvada de culo para ellos".

En la conversación de WhatsApp se ve cómo el hostelero le dice que le pagaría a siete euros la hora de esa prueba. Y la trabajadora responde: "¿35€/5 horas de trabajo? Mira, me interesa trabajar como a la que más, pero me parece bastante feo que por cinco horas de trabajo me pagues 35 euros. Por siete euros la hora te hago la prueba de dos-tres horas como mucho".

"Bueno, déjalo, no hace falta que vengas", le responde el empresario. Y la trabajadora replica: "Sí, mejor, porque me parece una vergüenza que paguéis cinco horas a 35 euros. Poniendo unas condiciones que están fuera de lo legal y os creéis que porque necesitamos trabajar todos vamos a pasar por el aro".

"¿Qué pasa? ¿Qué yo exijo lo que me corresponde y molesto, no? Estáis acostumbrados a vuestra propia esclavitud de trabajo y os olvidáis que estáis en España, donde hay unas normas y un convenio de trabajo", añade antes de bloquear directamente en WhatsApp al hostelero.