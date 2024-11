Un humorista habla de lo que pasa cuando vas al País Vasco sin ser vasco: casi 2.000 comentarios 

El humorista Pedro Herrero, 'El Artivista', ha arrasado en la red social de TikTok (@elArtivista) tras su discurso sobre ir al País Vasco sin ser vasco y las consecuencias que eso conlleva. Está lleno de humor y sin mala intención, dando a entender todo lo contrario, demostrándose en los comentarios que se ha entendido el mensaje a la perfección.

"Los vascos y vascas tenéis un idioma precioso, pero muy difícil. Aeroportua es aeropuerto, vale, hasta allí llego, pero que zona de servicio sea 'servichugunea', pues... No me entero", ha comentado al principio del vídeo, que ha acumulado más de medio millón de visualizaciones y casi 50.000 'me gusta'.

Por ende, siguiendo su sarcástico discurso, ha hablado sobre los carteles informativos. "Ponéis el euskera primero y el castellano después, pero hasta que yo llego al castellano ya me he pasado la salida. ¿No lo podéis poner en diferente color? Que tengo un empacho que ya no puedo con él", ha ironizado.

La comida, lo mejor: "¡Pides un filete y te traen una vaca desdoblada! Pides un marmitaco y te traen una cazuela para que yo me meta dentro o para que me vaya sirviendo". No se ha podido olvidar de los apellidos: "Hay gente que tiene apellidos que para decirlos tienes que echar la tarde".

Su discurso ha seguido en otro elemento 'a lo grande' del País Vasco, como las casas. "¿Cuántas habitaciones necesitéis? En vez de un caserío parece un 'escape room', para calentar eso tiene una chimenea que parece las puertas del infierno. Aquí todo es a lo grande", ha afirmado.

"A los pisos de Madrid los llaman trasteros. Y aquí llueve y ni paraguas ni nada, encogen un poco los hombres y tiran, al diluvio universal lo llaman aquí Chirimiri. De verdad, estoy enamorado de esta tierra", ha concluido, dejando muy claro el amor que siente por el País Vasco.

Han sido casi 2.000 usuarios que han opinado con afirmaciones de todo tipo. Muchos usuarios vascos han reivindicado su idioma, su tierra y su gente: "Ojalá toda España conociese nuestra historia y nuestra cultura, que es una maravilla".