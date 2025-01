Un 'influencer' propone a un restaurante ir, comer gratis y cobrar: la respuesta del hostelero es mítica

El chef Santi Temblador ha dado una respuesta legendaria a un 'influencer' que le propuso ir a su restaurante de Sevilla y no sólo comer gratis a cambio de hacer un vídeo, sino que además pretendía cobrar al cocinero por ello.

"Parece que no se enteran. En este caso me querían cobrar un dinero y comer gratis. De verdad, por favor, ya está bien, estoy cansado. Estoy tan tan tan cansado", dice el chef en una publicación de Instagram unas semanas después de dar la campanada por lo que le hizo precisamente a otros influencers que querían comer gratis: aceptar la propuesta pero luego servirles solamente un bocadillo de mortadela con aceitunas.

En esta ocasión, el mensaje que le mandaron decía: "Soy un pequeño creador de contenido de TikTok e Instagram y me encantaría trabajar con ustedes para hacer algún vídeo. Mi idea es crear un vídeo chulo y creativo. Si os interesa, avisadme y podemos hablar cómo hacerlo".

"¡Buenas! ¿De qué tipo de contenido hablamos?", preguntó Temblador. "De normal, la colaboración el vídeo tanto para TikTok como para Instagram lo suelo tener en 250 euros, Este formato llega a muchísimo público y suele funcionar genial, con entre 30.000 y 300.000 visualizaciones. Os lo comento porque ha hablado con los dueños de varios locales después de subir los vídeos y la verdad es que han quedado súper contentos", respondió el influencer.

"Los locales se llenan y tienen muy bien impacto. Como os he contactado yo, podríamos ajustar el precio a algo más asequible, como 120-5 euros. Todo sería hablarlo para que funcionase bien para ambos. Básicamente por el tema de transporte que soy de Jerez y la edición de vídeo. El día que vaya subiría unas tres historias ese mismo día para que mis seguidores conozcan vuestro local", proseguía.

"Además tenía pensado hacer un vídeo probando la comida, hablando un poquillo de ella y sobre vuestro local en general", añadía.

El hostelero, en un primer momento, respondió: "Me parece bien, pero si te pago eso tendré repercusión y dirás que la comida está súper buena".

"Hombre, ¿súper buena? Jajaja yo voy a dar mi opinión respecto a la comida, si me gusta y lo diré y si algún plato me parece que no también", respondió el influencer. Y ahí es cuando el hostelero empezó su show: "¿Te paso un vídeo que grabaron unos influencers en Rialto? ¿Tú grabas así también?"

"¿Rialto?", preguntó el otro. Y Temblador remató a placer: "¡Con un carajo así de alto! Quieres que te pague y encima te pongo de come gratis, cuando montes un bar y veas los costes que tiene me hablas. Mira el vídeo del bocadillo de mortadela y me dices compadre. Inténtalo con otro". Ante eso, el influencer sólo pudo replicar: "Qué máquina eres".