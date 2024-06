Un irlandés que ha vivido 10 años en Madrid dice cuál es su ciudad favorita de España y... sorpresa

El escritor irlandés Stephen Phelan ha publicado un artículo en el periódico británico The Times en el que señala cuál es su ciudad favorita de España tras vivir 10 en Madrid. Y, sorpresa (o quizá no), no se trata de la capital.

Phelan dice que Madrid ha sido su casa durante tanto tiempo que necesitaba vías de escape de forma regular porque "los muchos placeres de la capital española" "no siempre compensan el calor del verano y las agotadoras intrigas políticas".

"Muchos madrileños se dirigen al sur o al este hacia las costas blancas y azules del Mediterráneo. La aguja de mi brújula apunta en la otra dirección, hacia el noroeste, hacia Oviedo, de color verde grisáceo", cuenta.

El escritor explica que Asturias es "un reino de lobos y osos donde los primeros visigodos cristianos establecieron su reino": "Oviedo fue su sede de poder, y su núcleo medieval está tan bien conservado como las grandes ciudadelas andaluzas de Sevilla y Córdoba, pero es más frío y misterioso".

Phelan destaca de Oviedo su centro, "ideal para un fin de semana y transitable" que "es un modelo líder de peatonalización que otras ciudades españolas han llegado a copiar": "La arquitectura gótica y barroca le da una hermosa geometría al casco antiguo, mientras que las fachadas art déco y art nouveau enmarcan los márgenes modernistas, y los aspectos más destacados se pueden ver en un par de días".

Además, destaca que Oviedo es la Ciudad de la Gastronomía en 2024 y "la comida por sí sola es un motivo para volver". De hecho, acaba rematando: "Venga por la comida, quédese por la mística permanente".