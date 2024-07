Un joven del 2006 ve por primera vez un tocadiscos: su reacción se ha visto miles de veces

La usuaria de TikTok @carmennleis ha grabado a un joven del 2006 (no se ha distinguido si se trata de un familiar o amigo) manipulando, por primera vez y en persona, el vinilo. Su reacción se ha visto miles de veces y ha sido aplaudida por lo natural que ha sido.

"No, no, no, no lo entiendo", ha dicho el joven, sorprendido cuando lo ha puesto en marcha y ha empezado a sonar la música, siendo visto más de 100.000 veces y acumulando más de 7.5000 'me gusta' en apenas unos días.

Ha insistido en la pregunta que muchos jóvenes se hace: "¿Cómo puede haber música aquí?". La ha hecho varias veces, incluso activando la linterna del teléfono para iluminar el disco, intentando vislumbrarlo detalladamente por si viera algo claro. "Esto es increíble...", ha rematado.

Carmen, quien grababa, no ha podido contener la risa. Su reacción ha generado también más de 500 comentarios y el que más ha triunfado ha sido el del usuario @don_jonjon: "Aún hay fe en la juventud, me gusta cómo se pregunta, se cuestiona e investiga la situación: que no cambie la actitud".

Cuando el disco comienza a girar, un brazo de lectura baja el lápiz óptico sobre el disco y la aguja se mueve a lo largo de las ranuras y rebota hacia arriba y hacia abajo, "siguiendo la huella digital del disco", tal y como explica a la perfección Vinyls. Han contado que el lápiz óptico lee el disco, el brazo fonocaptor conduce la energía mecánica al cartucho, que convierte la energía mecánica en energía eléctrica y el amplificador transfiere el sonido a los altavoces.