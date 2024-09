Un joven hace estallar a Gonzalo Bernardos como nunca (y con muy pocas palabras)

Javier, un joven universitario que ha participado en La Sexta Xplica, ha hecho estallar enfadado como pocas veces se le había visto al economista Gonzalo Bernardos, que también estaba en el plató.

"Soy estudiante universitario, vivo de alquiler, tengo una situación privilegiada porque mis padres me ayudan económicamente para poder vivir de alquiler pero conozco de primera mano situaciones de gente que ha tenido que renunciar a gran parte de su vida, gente que no se va de viaje, gente que no se toma cervezas...", ha planteado el joven.

En ese momento, Bernardos ha estallado irónico: "¡Uyyy! ¿Han podido? ¿Han podido? ¡Uyyyy! ¡Madre mía! ¡Qué disgusto! ¡No van a poder ir de viaje! ¡Qué disgusto!".

"Conozco de primera mano gente que ha tenido que pasar de poder sacarse la carrera en cuatro años a sacársela en seis y en siete", ha proseguido Javier antes que Bernardos volviese a saltar: "¡Qué crees que hemos hecho los que tenemos 50 y 60 años! ¿Qué crees que hemos hecho? ¿Que nos han regalado la vivienda? ¡Venga hombre!".

"Conozco a compañeros y compañeras que han terminado dejando la carrera porque no podían hacer frente a eso. No estamos pidiendo que nos regalen la vivienda. Aparte de la criminalización del ocio, que es un tema bastante pasado de moda, esta cosa de enseñarnos el esfuerzo recompensa... creo que si estamos en este caso donde el segundo escalón de la pirámide está fallando, digo yo que la generación que venía antes que la nuestra, la que nos tendría que preparar el terreno, nos está fallando", ha asegurado el joven.

"Y el esfuerzo también está fallando", ha apostillo Bernardos, que luego ha explicado en X por qué se ha enfadado tanto. "A mí me enseñaron mis padres que el que algo quiere algo le cuesta. En mi vida profesional, he aprendido que nadie te regala nada y lo que consiga será por esfuerzo, esfuerzo y esfuerzo", ha señalado.

"He aprendido que no he de esperar que mis jefes reconozcan mis méritos. Aunque algunos lo han hecho porque he tenido unos pocos muy buenos. También que por no ser hijo de buena familia, tengo muchas puertas cerradas y solo con mucho esfuerzo podré abrir algunas", ha añadido.

Dicho eso, ha señalado: "Estos jóvenes, que discrepan de mí, lo ven de otro modo. Por su bien, ojalá tengan razón y yo esté equivocado, la sociedad haya cambiado y yo no me haya dado cuenta. Si es así, espero que mis hijos no me pasen factura por ser un pesado e inculcarles siempre la cultura del esfuerzo".