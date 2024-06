Un latino discute con una señora valenciana en una frutería y esto es lo que dicen las redes

El creador de contenido Odel (@odelhc), un chico latino que vive en Valencia, ha subido un vídeo a TikTok en el que cuenta un enfrentamiento que ha tenido con una señora valenciana a la hora de comprar fruta.

El tiktoker ha explicado que se encontraba en una frutería con su esposa americana mirando unas verduras que querían comprar, y ha apuntado que ellos, que vivían en Estados Unidos hasta hace poco, están acostumbrados a tocar las frutas y las verduras antes de comprarlas, para ver cuáles están en el punto de madurez óptimo.

Según ha contado Ben, su esposa y él estaban palpando la fruta, cada uno por un lado, cuando apareció una señora a la que no conocían de nada "y que tampoco trabajaba allí", y les dio un guante-bolsa diciéndoles: "aquí usamos bolsas para tocar la fruta".

Sin embargo, el creador de contenido optó por ignorar a la mujer y no hacer caso de su recomendación, "¿por qué voy a hacerle caso yo a esta señora?", se ha preguntado a sí mismo en el vídeo.

Entonces, cuando la señora volvió a verles de nuevo tocando la fruta con las manos, sin ningún tipo de barrera protectora, ésta se dirigió al dueño del establecimiento a comentarle a situación, cosa que el tiktoker vio.

Acto seguido, cuando la señora valenciana iba a salir de la tienda, el creador de contenido la increpó, diciéndole: "estamos tocando las verduras pero nos hemos lavado las manos, ¿usted no se lava las manos?".

Ante este comentario, la señora valenciana le respondió que tocar todas las verduras es una falta de sanidad y que en España no se hace así, sino que se palpan con una bolsa en la mano.

"¿Falta de sanidad? A mí me parece una falta de respeto que usted esté hablando de las personas a sus espaldas. Y resulta ser que yo hablo español", ha explicado el tiktoker que le espetó a la señora.

Además, Ben también le preguntó si es que acaso ella trabajaba para el Ministerio de Sanidad, a lo que la mujer respondió que sí; pero entonces el influencer, lejos de callarse, le pidió su número de oficina.

"Para la mala suerte de ella yo hablo español y no le tengo miedo al conflicto, para mí esto era sólo una discusión sobre si debería ser uno lo suficientemente idiota como para decirle a una persona que no conoce que aquí se hacen las cosas de una manera de la que evidentemente no se hacen y en realidad no tiene sentido", ha manifestado Ben.

"Porque, de verdad, ¿tú crees que nadie con las manos sucias ha tocado estas frutas desde que llegaron? Pues me fui y me compré mis frutas y cuando llegué a casa adivina qué hice: las lavé", ha concluido el creador de contenido.

Sin embargo, las opiniones que ha recibido en la red social sobre la discusión con la señora no han sido muy favorables para el tiktoker, ya que la mayoría de usuarios han coincidido en que la señora tenía razón y en que tanto él como su esposa se deberían aplicar la máxima "donde fueres haz lo que vieres".