Un luchador da una potente respuesta a una librera que se extrañó de que comprase un libro

El luchador y creador de contenido en TikTok @anderfighter, que cuenta con varios títulos de España en su palmarés, ha contado su reacción ante el comentario de la dependienta de una librería por el que se ha sentido prejuzgado.

"No entiendo por qué he ido a comprar un libro y la de la librería se ha extrañado", ha afirmado al principio del vídeo, que ha acumulado cientos de miles de visualizaciones y caso 10.000 'me gusta' en apenas 24 horas.

Según su versión, la dependienta le preguntó si lo quería para regalo. "Le dije que no, que es para mí, y se me quedan mirando las dos personas ahí...", ha relatado.

"¿Qué pasa, que porque esté todo tatuado y esté todo el día repartiendo hostias, no sé leer? Pues estoy aprendiendo, ¿vale?", ha rematado casi con tono irónico, limando asperezas.

Ha habido unos 150 comentarios con varias opiniones, algunos han coincidido en que les ha pasado alguna vez en otro ámbito de la vida o en el mismo y, por otro, los que le han animado a empezar a leer.