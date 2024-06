Un norteamericano que vive en España dice cuál es para él la palabra más difícil de decir en español

El tiktoker @permanentmarcus1, que ya fue noticia hace unas semanas al contar cómo conoció en un evento a Felipe VI sin saber quién era, ha explicado cuál es para él como norteamericano la palabra más difícil de decir en español.

Ha contado que mucha gente le ha preguntado por la palabra más complicada de decir y él, sin dudarlo dos veces, ha dicho que es película. "Hablo un nivel de B2 en español, B1 casi B2", ha añadido antes de decir la palabra "película" de forma tan aceptable que hasta él se ha sorprendido.

Para ejemplificarlo ha dicho frases en español: "Vamos a ver la nueva película de Spiderman". Y ha explicado que lo que más le cuesta es el hecho de pronunciar la U y la L.

Por último ha señalado que prefiere de decir "movie", película en inglés, y que en ocasiones usa la palabra en inglés antes de decirla en español porque le resulta más sencillo.

En los comentarios una persona ha dado con la clave: "No te compliques, di simplemente: vamos a ver la nueva peli. Peli sounds more natural, familiar and informal. El propio Marcus ha respondido dando las gracias y diciendo que lo va a usar a partir de ahora.