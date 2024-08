Un obispo responde a quienes "se revuelven como la niña de El Exorcista" por lo que dijo de Alcaraz

José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela-Alicante, ha respondido a todos aquellos que en los últimos días se han molestado por un mensaje que publicó después de que Novak Djokovic ganase a Carlos Alcaraz la final de tenis de los Juegos Olímpicos.

"Nos hubiese gustado que ganase Alcaraz, pero ha ganado quien debía de ganar para dar gloria a Dios y hacer el acto de reparación por la blasfemia acontecida en la ceremonia inaugural olímpica", escribió el obispo.

"Esta semana he compartido en redes sociales un mensaje que he visto ha removido ahí... Dije eso y es curioso que algunos se han revuelto como la niña de El Exorcista. Curioso eso eh", ha empezado diciendo Munilla.

"Porque esta ideología que existe, esta ideología woke, esta ideología de la cancelación, odia profundamente las raíces cristianas. Es impresionante. ¿Por qué te molesta eso? Sí, para gloria de dios. ¿Por qué te ha dado dios ese don? Para gloria de dios", ha señalado.

"Y cuando Messi ganó el Mundial. Ese fue un momento cumbre en su vida en el que yo dije que el mejor gol que ha metido Messi en su vida, que no nos quepa duda, fue en ese momento en que el mundo tenía los ojos puestos en él coger y decir: yo lo que tengo es un don de dios. A mí dios me ha dado unos talentos y el mérito y el don es suyo. Yo no he hecho más que colaborar con los dones que dios me ha dado.", ha recordado.

"Yo dije: madre mía, este es el mejor gol que tú has metido en tu vida", ha reflexionado Munilla.

Junto al polémico mensaje sobre Djokovic, el obispo publicó un vídeo en el que se veía a Djokovic tirado en la pista nada más ganar, llorando de emoción y llevando los brazos hacia el cielo y haciéndose la señal de la cruz.