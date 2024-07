Un presentador británico dice esto sobre el himno de España: tras las mofas acaba rectificando

El presentador británico Iain Dale se ha convertido en objetivo de bromas y mofas en España por un mensaje que publicó durante los himnos nacionales antes de la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra.

"Qué contraste entre los dos equipos. Todos los jugadores de Inglaterra cantaron con entusiasmo el himno nacional. Ningún jugador español abrió la boca", dijo Dale sin saber, obviamente, que el himno de España no tiene letra.

Tras el revuelo, el propio presentador se dio cuenta de su desliza y publicó otro mensaje: "Entonces, vale, no sabía que el himno nacional español no tiene letra. Esto significa, por supuesto, que según Twitter soy la persona más espesa del país y debería agachar la cabeza avergonzado".

De hecho, muchos británicos se apresuraron a corregirle, antes de que el error desatase las bromas en España.

Por ejemplo, un usuario le hizo ver: "¿Sabes que no tiene letra? ¿O estás siendo irónico?". En España, algún usuario ha contado alguna anécdota relacionada con lo mismo: "Fuera bromas que ayer me escribieron varios fineses preguntando si los españoles no cantaban como protesta por algo 😅🤣".

Y otros han tirado de un clásico: "Como no se pongan a cantar... 'Franco Franco que tiene el culo blanco...".