Un profesor comparte con todos lo que ha pensado tras corregir un examen de 1º de Bachiller 

Un profesor ha compartido en X (antes Twitter) una reflexión dirigida tanto a alumnos como a sus compañeros docentes después de corregir un examen de 1º de Bachillerato, es decir, de enseñanza que ya no es obligatoria.

"Después de corregir el último examen de 1o de Bachillerato yo me pregunto: ¿qué narices estamos haciendo con los alumnos?", ha escrito en la red social de Elon Musk @ProfesaurioR.

Ha explicado en un mensaje posterior que no habla de "malos alumnos". Concretamente ha escrito: "Quiero recalcar que no estoy hablando de malos alumnos sino de los que supuestamente quieren estudiar y tienen buenas notas, y me da la impresión de que tengo que desmontar su mundo de piruleta y empezar de cero. En 1º de bachillerato".

Otro docente le ha respondido que tiene la sensación de que los alumnos que pasan la ESO están convencidos de que pueden aprobar sin tener que estudiar las materias.

"Hasta Bachillerato, hemos convencido a los alumnos que pueden aprobar sin estudiar nada. En un curso, cuesta muchísimo sacarles del error. Tengo alumnos que reconocen que no estudian absolutamente nada en casa. Y la tutora diciendo que no pueden suspender, que necesitan titular", ha afirmado.

El profesor que ha publicado el primer mensaje ha replicado que en este caso pone el foco sobre los otros docentes del departamento: "Pero es que en este caso voy a tener que cabrearme y mucho con mis compañeros de departamento".

Y se ha preguntado de nuevo: "¿Cómo pueden tener un sobresaliente alumnos que no saben ni entender un enunciado?".