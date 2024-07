Un profesor cuenta el método que utiliza para ayudar a los alumnos tímidos

El profesor conocido en TikTok como @profedanny ha explicado su método para ayudar a los alumnos tímidos en clase para que den un paso para, al menos, enfrentarse a hablar frente a sus compañeros, o sentirse tranquilos si les toca el turno de palabra en el aula.

"Al principio lo que yo hago mucho es observarles, también las relaciones que tienen y las figuras de confianza que ellos van encontrando dentro de clase", ha explicado al principio del vídeo de la entrevista, que ha acumulado casi 25.000 'me gusta'.

Ha razonado que aunque sean tímidos o tímidas, siempre hay alguien que les aporta algo, o "con el que se sienten más a gusto" estar a su lado. A la hora de organizar las mesas para alguna actividad, trata de encajar piezas para que el que tiene una personalidad fuerte, no se "zampe" a aquel que es más tranquilo.

"Intento equipararte un poquito, ponerte a alguien con el que crea que te vas a llevar bien, que conozcas, siempre trabajo desde el respeto", ha explicado. Además, también ha confesado que si un alumno no quiere hablar, no es necesario hacerlo, ya que "si yo quiero que tú despegues, que tú confíes en mí, no voy a forzarte, te voy a enfrentar a situaciones".