Un profesor escucha lo que dicen sus alumnos sobre votar a la ultraderecha y arrasa como pocos con su reacción

El doctor en historia medieval y profesor @Juanjo_de_akkad ha dicho haber vivido una de sus peores semanas desde que empezó en la aventura de la docencia, después de que muchos de sus alumnos, una parte hijos de inmigrantes marroquíes, dijeran que votarían a Vox o Alvise.

"Esta ha sido mi peor semana desde que me dedico a la docencia. Hijos de inmigrantes y latinos diciendo que van a votar a Vox o a Alvise", ha explicado en dos de sus publicaciones en la red social X, antes (y ahora) Twitter), en el que ha cosechado más de medio millón de reproducciones y 16.000 'me gusta' en menos de 24 horas.

Por ello, su reacción fue dar una clase de realidad, compartiendo su perspectiva. "He tenido que explicar infinidad de veces que no se puede agredir a un político, que gracias a los impuestos tienen una educación gratuita (incluso los libros), que los inmigrantes ilegales no tienen paguitas", ha relatado.

No ha sido lo único, pues además de todo ello, también ha intentado que comprendan que "un barco con antenas marroquí no ha sido el creador de la DANA", ante la cantidad de información y bulos que en redes sociales circulan, pues son en estas de donde captan mucha información.

"La cantidad de mierda que les meten en la cabeza los 'influencers' es tremenda y se lo tragan como dogma de fe. Es desolador", ha rematado el docente. Ante la ola de comentarios, ha desvelado alguno de los comentarios que ha oído: "A Pedro Sánchez le voy a dar un tiro". Otros maestros y compañeros del sector comparten haber escuchado comentarios así. "Las redes sociales son imparables, no les hemos prestado la suficiente atención", ha respondido el usuario y maestro @Pedrocc24.