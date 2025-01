Un profesor de primaria pilla a un alumno copiando en un examen: el cómo le deja sin palabras

El profesor y popular creador de contenido Álvaro Patón (@alvaropatoon) ha revelado que una vez, en mitad de un examen, pilló a uno de sus alumnos de primaria copiando en un examen, pero al ver cómo lo había hecho se quedó alucinando.

Era una prueba escrita final de Lengua Castellana y Literatura en sexto de primaria, el docente ya les advirtió de que era un examen muy importante y, durante una parte, podían utilizar el diccionario. Luego, para poner en contexto, ha destacado que tenía tres alumnos "favoritos" o más bien que era de los más trabajadores.

Entre esos tres entró en juego al que pilló copiando. "No me lo esperaban para nada, yo empecé a decir las normas, dije que el diccionario se sacaba solo cuando yo lo dijese", ha expresado el profesor. En mitad del examen, antes de la segunda parte, empezó ver a aquel alumno, al cual llamó Raúl.

"Noto como mira todo el rato el cajón, que de repente miraba para arriba, cosas muy raras, le pregunté si estaba bien, pero me dijo que sí", ha proseguido relatando. Cuando llegó el momento de sacar el diccionario, se dio cuenta de que el de Raúl estaba modificado. El cómo es lo que más le sorprendió.

"Le había cambiado tres o cuatro páginas al diccionario, arrancadas y modificadas con teoría de lengua, palabras que entraban, significados, cosas de adverbios terminados en mente, morfología...", ha expresado. La respuesta fue inmediata, le dijo que no pasaba nada, le hizo levantarse y delante de toda la clase le dijo: "Bienvenido a la recuperación".

"Se hizo un silencio en la clase espectacular, citado para junio, estuvo más de cuatro días modificando un diccionario escrito a mano por él, me parece una barbaridad, la mayor locura que he visto en un examen", ha rematado. El vídeo ha alcanzado más de 80.000 'me gusta' y cientos de comentarios.