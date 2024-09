Un profesor de universidad relata la amenaza de una estudiante influencer: "Casi me pone en un marrón"

El profesor universitario e investigador Fran García Ull (@drgarcíaull) ha relatado la experiencia pasada en la que una estudiante influencer le amenazó al empezar las clases y todo lo que ello conllevó, comparándolo (brevemente) hasta con un episodio de la serie de Netflix Black Mirror.

"Casi me pone en un marrón", ha dejado claro al principio del vídeo, que ha acumulado hasta 331.000 visualizaciones y más de 14.600 'me gusta'. Fue el mismo primer día en el que empezaron las clases, en las que, tal y como ha afirmado, suelen explicar la asignatura en cuanto a su funcionamiento, cómo se evalúa, guía docente, etc.

"Cuando acabo y me iba hacia casa, me llamó mi coordinador académico diciéndome que se ha quejado una alumna", ha afirmado, aclarando que incluso ya casi estaba subiéndose al tren. Cuando acudió al despacho le comentaron que una estudiante se había quejado de él, que tiene muchos seguidores en redes sociales: "O me cambiaba de profesor, o de asignatura, de temario, o yo que sé lo que quería, o se quejaba en Instagram poniéndome a caldo".

Ha contado que, "por fortuna, nadie le hizo ni caso". No ha sabido si se llegó a publicar, pero es una noticia que tampoco le ha llegado. "La estudiante Black Mirror, la estudiante distópica... Espero que utilicéis vuestro poder con responsabilidad como Spider-Man", ha rematado.

También ha mandado un mensaje a los hosteleros, de quienes se ha compadecido, al razonar que es algo que le han pasado más a menudo con él. "Están acostumbrados a las malas reseñas, pues ahora han llegado a la universidad", ha advertido.