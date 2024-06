Un repartidor de Glovo cuenta lo que le pidieron en plena noche: muy poco habitual

El creador de contenido y repartidor de Glovo, Álex Solla (@alex_solla), ha contado el pedido que le han hecho a través de la aplicación de Glovo a las 23:00 horas. Lo ha hecho por lo poco habitual que es pedir, en este caso, unos edredones en plena noche, aunque no todos están de acuerdo con eso.

"¿Qué me van a pedir hoy por Glovo? Unas sábanas. No entiendo la vida, unas sábanas por Glovo a las once de la noche", ha expresado al principio del vídeo, acumulando más de 120.000 visualizaciones y casi 2.000 'me gusta' en apenas unos días.

"No hay mejor pedido, de verdad, últimamente cada vez me llegan pedidos más raros", ha afirmado después. Además, también ha comentado que ha sido uno viaje largo como repartidor: "Como unos cuatro kilómetros y medio, o sea, que hemos ido desde una parte de la ciudad hasta el centro".

El vídeo ha generado casi 100 comentarios de todo tipo donde se ha debatido si ha sido algo raro o no pedir sábanas a las 23:00 horas. "Si te piden una sábana es una urgencia", ha comentado una de las partes.