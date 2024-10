Un sevillano dice esto de algunos madrileños y las respuestas se suceden sin parar

Si hay algo sagrado, casi intocable, para muchos madrileños es el agua del grifo de su ciudad, que consideran de una calidad excelente e inigualable.

Pero el usuario de TikTok @alesantello se ha atrevido a decir algo al respecto que está trayendo mucha cola. "Madrileños, es hora de que nos sentemos a hablar de esto. Cierto es que hay muchos madrileños que no lo valoran tanto, ni son tan pesados con eso, pero el agua de Madrid no tiene nada de diferente, eh", sentencia.

"Me parece perfecto que tú vayas a una playa y no estén bien las cañerías, que en Valencia me parece que hay zonas que no se puede beber, y en Murcia también, no estoy seguro. Puedo entender eso, que tú sepas que no puedes beber del grifo de otros sitios y que te guste el agua de tu ciudad porque te gusta", razona.

"Pero de ahí a la calor inconmensurable que da más de uno con el agua... Que sí, que no está mala, que tú te la bebes y dices: bien. Lo único que destacaría yo del agua de Madrid es que la ponen fría y sale muy fría, porque en Sevilla la ponen fría y sale del tiempo. Pero por lo demás, un agua del grifo como otra cualquiera", afirma.

En las reacciones, una usuaria dice: "He vivido en Madrid siete años, y confieso q el agua es buenísima en todo, cuando volví a Sevilla fue cuando valoré su agua. Llevas poco tiempo, cuando vuelvas verás la diferencia".

Y otro asegura: "Buufff es q en sitios d playa en general es regulera, y buen agua hay en España en muchos sitios y fuentes, pero la de Madrid está en muy buen nivel".