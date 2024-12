Un sevillano manda un sereno mensaje  para los que están pensando en ir a estudiar a Madrid

El usuario de TikTok @manuregatoo ha querido mandar un sereno vídeo dirigido "para todas estas personas que estáis pensando en venir a Madrid a estudiar" y ha acumulado más de 38.000 'me gusta' en dos días.

Ha explicado que en Madrid hay muchas oportunidades laborales, que "las universidades son muy buenas" pero que "si sois personas que os morís de FOMO, como yo, no os vengáis a Madrid".

Pero, ¿qué es el FOMO? Pues algo así como tener miedo a perderse algún acontecimiento. Algo que incluso puede llegar a generar ansiedad por no estar en tal o cual evento social.

"Es la una de la tarde, no me he recogido y estoy en la calle tomándome un café como un auténtico desgraciado. Aquí hay cosas todos los días. Eso que dicen de 'es que en Madrid te pierdes'. Con lo agustito que se vive en Sevilla que te vas al parque con tus colegas", ha proseguido contando.

Ha añadido que él se lo pasa bien pero que necesita "un poco de tranquilidad": "Es una recomendación para la gente que os queráis venir a Madrid". "Si te mueres de FOMO como yo, que lo padezco a unos niveles impresionantes, no te vengas", ha sentenciado.