Un teleoperadora explica qué le hizo una persona a la que llamó: está de moda y es peligroso

Una teleoperadora ha alertado de una conducta que se ha puesto de moda entre muchas personas que reciben llamadas de 'spam' y que entraña un grave riesgo para los trabajadores.

"Soy teleoperadora y hoy en el trabajo he tenido una lesión en la membrana del tímpano por la gracia de algún cliente. He de decir que la maquina de base de datos llama automáticamente y no tenemos control para hacerlas manuales", empieza poniendo en contexto la usuaria de Threads cduv.a.

"Llamo al cliente y cuando me descuelga oigo un ruido del infierno muy fuerte como una olla a presión muy fuerte alado de mi oído", señala antes de apuntar que la teoría que tiene, "ya que la ficha del cliente era de una fábrica", es que "puso el teléfono alado de una maquina pesada y por eso sonaba tan fuerte".

"Según oigo el sonido fuerte tiro los cascos del dolor y del susto y cuelgo la llamada como puedo", relata antes de lamentar que "al parecer ahora se ha puesto de moda cuando te llaman los teleoperadores el hacerle daño a los oídos poniendo el teléfono al lado de altavoces o dentro de una campana".

"He necesitado dos minutos para respirar y al poco rato corriendo a urgencias porque en el oído izquierdo siento mucho dolor y presión. Me revisan los dos oídos y efectivamente el izquierdo, que ya lo tenía un poco tocado de antes, estaba bastante inflamado", cuenta.

Según dice, su diagnóstico es un "traumatismo acústico con la membrana del tímpano tocada": "Llega a ser una frecuencia más fuerte y posiblemente me rev**** el tímpano. En mis cuatro años que llevo en la empresa me había pasado está cochinada, dejad de hacer las tonterías que salen por internet por favor".

La trabajadora ha respondido después, al ver que muchos usuarios justificaban el comportamiento de esa persona: "Alucinante la cantidad de comentarios justificando que me hayan echo una lesión solo porque a ellos 'les molesta' las llamadas".

"Señores estás personas son las primeras que agreden a sus parejas y sus hijos seguramente porque 'les molestarán'. ¿Por qué no pegamos a las personas que piden en el metro? ¿También molestan mucho y los que están en una ONG pidiendo a la puerta del metro? ¿También una cachetada para ellos no? En fin... Muchas gracias a los demás por animarme".