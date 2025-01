Un vasco se va de Erasmus con un montón de andaluces: esta es la conclusión que saca tras lo que le pasó

El usuario de TikTok @unaanuue, que es vasco, ha contado la clarísima conclusión que ha sacado tras estar de Erasmus con un montón de andaluces y ha provocado cientos de comentarios.

"Yo soy vasco y yo me fui de Erasmus a Italia el año pasado. Entonces hicieron un grupo de WhatsApp y yo me metí y me di cuenta de que la mayoría, más de la mitad de la gente que iba de Erasmus conmigo era gente de Andalucía. Entonces yo me puse un poco nervioso porque aparte de que yo no conocía a nadie fuera del País Vasco yo sabía que había un choque cultural en cuanto a los vascos y los andaluces", empieza diciendo.

"Yo tenía mis prejuicios acerca de ellos, pero dije: vamos a tomárnoslo con calma. Me vi dos monólogos de Dani Rovira antes de ir y dije: apañado", explica.

Pero su primera experiencia con ellos supuso un choque cultural fuerte: "Me acuerdo que la primera interacción que tuve con un sevillano... fuimos a casa de unas chicas y se sentaron todos en sillas y yo no tenía sitio para sentarme, entonces me quedé en la puerta tal que así. Y me vino un sevillano y me dijo: 'Quillo, ¿qué eres, el segurata de la casa?".

"Yo ahí me quedé totalmente indefenso: qué digo, nadie me ha llamado quillo en mi vida y si soy el segurata pues yo qué sé. No entendí el comentario, me puse nervioso. Aparte que toda la noche estuvieron dando palmas, cantando flamencos y pensé: si esto sigue así yo me voy a ir a mi casa", recuerda.

Pero subraya que luego todo fue cambiando: "Por suerte, pasaron los días, yo fui entendiéndoles y ellos también fueron entendiéndome a mí, las diferencias que teníamos y acabó siendo una gozada".

"Somos totalmente distintos, no creo que haya un choque más grandes que un vasco y un andaluz. Nosotros somos más tranquilitos. Obviamente hay diferentes personalidades en cada sitio, pero nosotros somos más fríos y ellos son una bomba, una bomba. Al final me llevé muy buena relación con muchos de ellos. Y puedo decir que un vasco y un andaluz pueden llevarse bien", concluye.