Una argentina analiza esta palabra y se cuestiona si su español está desactualizado

La usuaria de TikTok Atenea Real (@ateneareal), una chica argentina que vive en España, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social en el que ha analizado el uso de la palabra "prolijo".

En concreto, la argentina ha explicado que se trata de un adjetivo que se utiliza mucho en Argentina pero que en cambio está totalmente desactualizado en España, y que significa cuidadoso, esmerado o minucioso.

Así, la usuaria ha aprovechado para contestar a un comentario de uno de sus seguidores sobre el tema: "Una filóloga que conocí en España me dijo que es una palabra del castellano antiguo y ya no lo usa nadie. Nosotros nos quedamos con las palabras del castellano de 1810".

"Puede ser que sea así, que ya no la usa nadie, pero lo más curioso no es que mis amigas que tienen 19 o 20 años como yo no la conozcan, lo curioso es que sus papás, sus abuelos, casi que no la conocen", ha comentado la tiktoker.

"O sea que hace muchísimo que se dejó de usar, y acá en Argentina sigue siendo re común. Mi primo pequeño sabe lo que es, y tiene 10 años. En Argentina se sigue usando hasta el día de hoy y aquí se perdió hace muchísimos años", ha añadido, sorprendida.

Para concluir el vídeo, la argentina ha finalizado con una curiosa reflexión: "Será que los argentinos todavía estamos muy desactualizados. Pero bueno, la verdad es que prefiero no perder esta palabra porque a mí me encanta, es irremplazable".