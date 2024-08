Una argentina va a un Carrefour a comprarse un pepino y acaba cometiendo un error fatal

High angle of cut ripe cucumber and halved lime on wooden chopping board near lemonade with ice cubes and cherry tomatoes

La creadora de contenido argentina Lola Cabeller, que vive en Gran Canaria, ha narrado en su perfil de TikTok lo que le ha pasado al ir a comprar varias verduras después de salir del gimansio a un supermercado Carrefour.

"No sé cuáles son las verduras. Vivo sola y nunca comí en mi vida hasta ahora que me las tengo que comprar. Fui al Carrefour y me compré un pepino y una batata, pero no", asegura la joven.

Ella se lio y acabó comprando un calabacín y una mandioca. "Aquí en España se llaman calabacín, me lo compré pensando que era un pepino, me hago mi ensalada, se lo pongo y veo que esto no es, vi que era un calabacín", afirma. Después volvió y ya sí que se compró el pepino.

"La otra cosa que quería era comprarme una batata. Estaba feliz porque me iba a comer mi pollo con batata y especias, empiezo a pelarla y veo que se parece más a un coco que a una batata. Total que esto es mandioca y no batata", concluye.