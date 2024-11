Una argentina deja su trabajo en un bar de España al primer día y da sus razones

La tiktoker argentina @agusguardamagna ha contado en un extenso vídeo por qué ha dejado su trabajo en España el primer día: "Me sentí estafada". Ha explicado que llegó hace dos semanas a España, antes había trabajado en otros lugares de camarera, de barista y demás.

Tras esa experiencia se plantó en España y trató de encontrar trabajo en bares y restaurantes porque le pareció lo más fácil para encontrar trabajo. Hizo una entrevista y le contaron que la oferta era por 23 horas, no le convenció demasiado pero aceptó hasta que saliese algo mejor porque no tenía nada.

Fue a trabajar el sábado ocho horas "a full", sin parar en toda su jornada: "No estoy exagerando, éramos pocas personas, dos chicas que sabían hacer el trabajo, yo nueva, sin conocer los productos, los nombres".

Ha narrado que le sorprendió que desde el primer día la mandaran a caja sin tener experiencia y sin saber cómo funcionaba nada. "Me sentí estafada", ha señalado antes de decir que le mandó un mensaje al dueño contándole su mala primera experiencia.

"No quiero venir más. No lo voy a pasar mal. Quiero ir a trabajar con ganas. No desprecio la oportunidad pero no me gustó para nada", ha seguido contando. A la hora de cobrar también tuvo problemas.

Tenía que cobrar entre 40-50 euros y a la hora de ir a cobrar le quisieron dar 20: "No importa las horas, simplemente el día trabajado vale 20 euros. Tiene lógica si trabajo los 30 días del mes las mismas horas".

Finalmente ha señalado que "menos mal" que dejó el lugar porque no es normal que paguen de ese modo y no por horas trabajadas: "Si van a una entrevista pregunten bien cuándo vale el día de prueba y cuánto le van a pagar por hora. No pregunté y me la hicieron".