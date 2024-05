Una argentina flipa con lo que le está pasando en España para encontrar gente para trabajar

La usuaria argentina de TikTok Agus Flores ha considerado lo "difícil" que es conseguir empleados en España y ha dado todas y cada una de las razones. Lo ha contado tras cambiar de trabajo y empezar a gestionar un restaurante en Valencia.

Según ha contado, había disponible dos puestos de camarero: uno para trabajar 30 horas semanales, y el otro, 40 horas. Los requisitos eran "básicos, mínimos e indispensables": experiencia, algún idioma, disponibilidad inmediata y tener los papeles para trabajar en España.

"La primera chica no fue, la segunda me llama y me dijo que tuvo un problema y si podía venir el viernes: perfecto, por lo menos avisó", ha contado en el vídeo, que cuenta ya con 20.000 visitas. La tercera entrevista fue a un argentino que, según ella, no tenía experiencia, pero sí ganas de trabajar, pero no podía hacer una prueba el jueves porque todavía no tenía los papeles.

Otros dos hicieron la prueba y uno de ellos, tras una jornada, le dijo que necesitaba 15 días de vacaciones, lo que provocó su enfado: "¿Por qué no me lo dijiste en la entrevista? ¿Por qué me haces perder el tiempo? No me molesta que t evayas de vacaciones, pero dilo.

"Más que difícil conseguir trabajar es conseguir gente para trabajar", ha rematado.