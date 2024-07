Una argentina habla así de la tortilla de patatas de los supermercados de España: dice poco y mucho a la vez

La usuaria argentina de TikTok @ara_naiara ha dado su opinión acerca de algunos productos muy típicos de España y ha destacado especialmente las tortillas de patata, pero más bien las de supermercado.

"No puedo creer que la tortilla aquí sea otro mundo, son las mejores, de verdad, las de supermercado son las mejores", ha expresado en el vídeo, que ha recibido más de 1.000 'me gusta'.

También ha razonado no entender cómo no hay queso fresco, aunque eso es algo que han querido desmentir varios usuarios españoles. Además, los refrescos con limón le han "cambiado la vida", y no ha entendido por qué las "cosas vienen impares", como las salchichas.

"Me molesta, tienen que ser par, dividirlo con una persona es complicado", ha rematado. "Si dices que las tortillas del supermercado son ricas, ya verás una casera", ha contestado el usuario @franciscofisico1.