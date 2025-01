Una argentina prueba por primera vez comida española: el salmorejo no se lo esperaba

La creadora de contenido argentina @Bicmontero ha viajado a Barbate (Cádiz, España) y ha probado comida española, concluyendo de varias maneras sobre algunos de los platos que han provocado cierto debate.

Sin embargo, como ha repetido varias veces durante el vídeo, ha querido compartir su experiencia "con respeto" y desde la más buena intención. "Hoy vinimos a un lugar bien clásico del pueblo para comer y el primer platito es tortilla de camarón", ha explicado en el vídeo.

Para el primer bocado no ha necesitado palabras, un simple "mmmmm" le ha bastado para indicar que le ha gustado mucho. Sin embargo, el siguiente, el salmorejo, no le ha conseguido convencer. "No me gustó, no es de mi agrado, a mucha gente le podrá gustar, respetado, me parece buenísimo, para gustos, colores, pero no es de mi agrado", ha opinado desde el respeto.

"Que a mí no me guste no significa que sea malo, solo que es algo que yo no pediría", ha añadido a modo de texto aclaratorio. "El que sé que me va a gustar realmente es el tartar de atún", ha advertido. No se equivocaba, pues con el primer bocado ya ha dado su aprobación, apoyándose con el pulgar levantado.

El ambiente del lugar lo ha calificado como un "10 de 10". El vídeo ha cosechado 200.000 visualizaciones, 10.000 'me gusta' y más de 400 comentarios, que han expresado todo tipo de opiniones, pues se ha generado cierto debate con el salmorejo porque, por la apariencia, "es muy raro".