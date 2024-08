Una argentina sale del Mercadona, cuenta lo que más le gusta y pone a reflexionar a media España

La usuaria de TikTok @ornellafasce, argentina que vive en España, está haciendo reflexionar a medio país con lo que ha contado en un vídeo que se ha grabado al salir de comprar de un Mercadona de Valencia.

"Son las nueve de la noche acá en España y estoy volviendo del súper, del Mercadona, y me encanta. Una de las cosas que más me gusta de España es, primero el supermercado, y después que puedo andar tranquila a cualquier hora caminando, asegura.

"Realmente eso algunas personas no lo valoran, pero a mí me encanta poder andar sola y no tener miedo a nada. Creo que es el top 10", subraya.

Y luego dice más: "Una de las cosas que más me gustó, y creo que fue lo mejor que me pasó en el año, fue aprender a andar en bicicleta. Yo no solía andar en bicicleta, aprendí este año acá con 25 años y aprendí porque me viene a Valencia, porque creo que si siguiera en Alicante no iba a aprender nunca".

"Acá está todo perfectamente ideado para que andes en bicicleta. Está todo señalizado, me encanta. Imagínense que voy y vengo en bicicleta del trabajo, que para mí es un montón, y pensé que nunca en la vida a aprender, lo juro. Creo que este año puedo tachar una de las cosas en mi lista de vida", celebra.

"Quiero agradecer a Valencia y a haber emigrado porque, si no, no iba a aprender. Para que la gente que me diga: 'No tuvo infancia, cómo no sabes andar en bicicleta... sí tuve infancia. Jugaba a las barbies hasta los 12 años y no me gustaba andar en bicicleta. Tuve una infancia hermosa", avisa.

El vídeo se está difundiendo rápidamente en X, donde lo ha subido el usuario @josevico4 junto al mensaje: "No os lo vais a creer. Esta chica, migrante, nos cuenta que de las cosas que más valora de España, esa seguridad e ir tranquila por la calle".

"No debe haber visto a Ana Rosa, Terradillos, Griso... Una cosa es la opinión de publicada y otra la realidad. Como esto, todo", añade.

En cambio, otros aseguran que la situación tampoco es tan bonita como cuenta la usuaria. "Ni se me ocurre ir por Valencia solo de noche. Te lo dice un valenciano, antes era todo mucho mejor, las calles ya no son seguras". Y otro: "Hay zonas que mejor ni te acerques. Yo como valenciana te lo digo".

Pero otro usuario, en otro sentido, afirma: "Es increíble el alarmismo de algunos medios, poniendo siempre nuestro país por los suelos, cuando es un gusto ir por nuestras calles. Otra cosa es que haya algún altercado, pero es que ha sido así toda la vida, y siempre los han cometido personas de todos los colores".