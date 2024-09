Una argentina ve que en Europa los tapones no se separan de las botellas y suelta esto

Cuando se viaja a un país con costumbres y normas diferentes, muchas veces nos encontramos con situaciones, objetos y muchos elementos que chocan (culturalmente hablando) tanto para bien como para mal.

Ha sido el caso de la creadora de contenido argentina @marti.torn, que cuando llegó a Europa, se dio cuenta, al comprarse una botella de agua, del innovador invento que se ha establecido en los tapones.

En lugar de quitarse completamente, quedan fijados, un método que ha recibido muchísimas críticas en Internet por lo incómodo que ha podido llegar a ser. "Todavía no puedo entender alguien no inventó esta genialidad en Argentina", ha expresado la joven, que ha acumulado más de 700.000 visualizaciones y 76.100 'me gusta en apenas unos días.

Ha habido más de 1.000 comentarios y muchos usuarios españoles, que no están para nada cómodos con las tapas fijadas, han respondido: "Creo que es la primera persona del mundo a la que le parece buena esta decisión".