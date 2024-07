Una británica se sorprende por la reputación de los ingleses en España con el 'balconing': "No lo sabía"

Hace aproximadamente diez meses Anna (@annainespana) se mudó a España. Ha aprendido el idioma castellano a una velocidad de vértigo y con él ha hecho una pregunta a sus seguidores españoles cuyas respuestas son las que todos esperaban.

"Es posible que me arrepienta de preguntarlo, pero quiero saber todos los estereotipos de los británicos en España", ha requerido al inicio del vídeo, que ha acumulado más de 280.000 reproducciones y 32.000 'me gusta'.

En el aprendizaje y adaptación de la cultura y lengua española, se ha dado cuenta de que los británicos "No tenemos la mejor reputación en España o en Europa en general". Por ejemplo, ella ha afirmado saber, justo antes de mudarse, que tienen la fama de no aprender el idioma y de ser "irrespetuosos". "Yo no soy así, os lo juro", ha prometido.

"Me enteré de que los británicos tienen la reputación de saltar desde los balcones a la piscina... No lo sabía, por eso quiero saber todos los estereotipos que tenemos, me intriga, aunque me vaya a arrepentir", ha concluido.

Hay más de 2.000 comentarios con todo tipo de respuestas, unas más irónicas que otras. "Busca Magaluf y lo sabrás", ha expresado uno de los usuarios. La usuaria @Asha9 se ha tomado más en serio la pregunta: "Se queman porque toman el sol sin moderación, beben más de la cuenta... Y lo peor: sandalias con calcetines".