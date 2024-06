Una británica que vive en Mallorca da un tirón de orejas a los medios de su país por lo que dicen del turismo

Una mujer británica de 52 años que vive en Mallorca desde 2005 ha explicado en el medio inews.co.uk lo que ocurre realmente en España y concretamente en Baleares con los turistas y le ha dado un tirón de orejas a algunos periódicos de su país.

Dice esta señora que las protestas de los autóctonos contra el turismo masivo no están dirigidos a los británicos en sí, como muchos medios han dicho, ya que abarcan problemas mayores.

"Los turistas no son el problema y todo el mundo es muy bienvenido aquí en Mallorca", comenta en este reportaje donde carga contra los medios por dar coberturas "sensacionalistas" que "han creado una imagen que hace que parezca que la gente está siendo abucheada en las calles y expulsada de la isla".

"Los turistas son bienvenidos y la gente no debería tener miedo de venir aquí de vacaciones o desanimarse por lo que han visto en algunos de los principales medios de comunicación, ya que simplemente no son informaciones precisas", añade.

Sobre las protestas, explica que son contra la masificación, que provoca el aumento de los precios de la vivienda y de los alquileres en la zona: "El principal problema, además de los problemas relacionados con el alojamiento, es el exceso de turismo y cosas como que haya demasiados coches de alquiler en las carreteras, lo que provoca problemas de tráfico".

"Pero cualquier problema que tengamos no es culpa de los turistas y quiero ser absolutamente clara al respecto", matiza esta mujer que tiene un canal de YouTube llamado Mallorca Under the Sun donde da consejos vacacionales.

En el reportaje, la mujer, que además trabajó durante 15 años como operadora turística, explica que la mayoría de los residentes son muy acogedores con los turistas británicos y que hay cierta preocupación porque crean que no son bienvenidos.

Señala también que suele grabar vídeos por toda la isla "y lo único que veo son turistas felices disfrutando de sus vacaciones": "No se trata de un problema con los turistas. Es un problema de arriba hacia abajo, de quienes toman las decisiones y de quienes quieren que se implementen medidas".