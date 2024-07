Una camarera se enamora de un singular cliente y se lo cuenta así a su novio

La tuitera Sofía (@sofilorenzanaa) ha subido una publicación a la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en la que ha subido una fotografía de una conversación con su pareja en la que le cuenta que le gusta un cliente.

"Amor no te enojes pero tengo un cliente guapísimo. Madre, nunca me había gustado tanto un cliente", le ha escrito la chica a su novio, quien le ha contestado: "Espero que sea broma".

Aún así, la chica ha seguido con la broma, diciéndole a su pareja: "Y no me deja de ver, me está sonriendo. Jajaja ai madre amor", entre risas de la chica y la estupefacción y desconcierto de su novio.

Finalmente, la tuitera ha confesado quién es el citado cliente tan atractivo, adjuntando una fotografía suya y revelando el misterio: un perro de la raza golden retriever que está mirando a la camarera fijamente desde la terraza.

La divertida anécdota ha conquistado a los usuarios de la red social, quienes han viralizado el tuit, llegando a las 340.000 visualizaciones y los 14.000 me gustas en tan solo 24 horas.