Una catalana llega a Madrid y alucina con lo que le pasa en los bares

La usuaria de TikTok @sareur_, que vive en Cataluña, ha dejado constancia de algo que le ha llamado poderosamente la atención durante un viaje a Madrid y que propone llevar también a Barcelona.

"Estoy aquí en un barcito y me he pedido mi cocacolita y me ponen mis patatitas. Esto aquí vale dos euros y medio y en Barcelona vale cinco", dice antes de rematar: "¿Por qué no podemos tener una tapita gratis? ¿Por qué?".

"Votos a favor de la implementación de la tapa gratis", ha escrito en la descripción del vídeo, que ha provocado una multitud de reacciones.

"Ven a Granada por favor!!! Vas a flipar en colores", le señala una usuaria. Otro cuenta su experiencia precisamente en Barcelona: "En Barna el otro día 3 amigas, una no quería nada y le dijeron que no podía sentarse sin pedir nada. 😳".

Y otra más en el mismo sentido: "2002, Barcelona. Yo preguntando en un bar si las tapas eran gratis y el camarero mirándome como si yo fuera extraterrestre. -Pues claro que se cobran-".