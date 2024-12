Una concursante de 'First Dates' arrasa al desvelar la verdad sobre quién paga realmente las cenas

La usuaria de TikTok @lidiaaizquierdoo_, que participó en el programa de Cuatro First Dates, está logrando una gran repercusión al contar cómo se pagan realmente las cenas de ese espacio.

"Esta es la duda que tenía antes de ir y por eso quería ir a este programa, para ver cómo era en realidad, así que os lo voy a desmentir. A ver si me explico bien", empieza diciendo.

"Antes de entrar a grabar te dan tres billetes de 20 porque es lo que se cobra, 60 euros. Entonces, cuando te dan la cuenta, pone en el ticket como que vale 20 euros el menú. Entonces, si pagáis a medias, tú metes 20 euros de los que te han dado antes y la otra persona mete sus 20 euros y al salir del programa te los devuelven", explica.

"¿Qué pasa? A mí me invitó. Entonces yo me quedé con mis 60 euros y él, que pagó los 40, no se lo devolvían. Así que él se quedó con 20 y yo con 60 porque no pagué", recuerda.

"Ofrecí pagar a medias, pero me dijo que no, que él en una primera cita invitaba, así que me invitó", subraya.