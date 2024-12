Una cubana entra con su hijo por primera vez el Mercadona: "Fíjate lo primero que hizo al entrar…"

La relación estrecha que existe entre las redes sociales y el supermercado Mercadona es una cuestión innegable. Un día sí y otro también, la antigua Twitter, Facebook, Instagram o TikTok se llenan de mensajes, fotografías y vídeos de gente probando algún producto o novedad de la multinacional de la alimentación de Juan Roig; de personas quejándose de los precios de algunos de los artículos que venden en sus establecimientos o, como es el caso, para compartir alguna anécdota que se haya producido en sus pasillos.

Pedidas de mano, citas a ciegas con piñas boca abajo en los carros, cualquier cosa puede pasar en un Mercadona, es lo que puede concluir una persona normal si pasa unos pocos minutos viendo vídeos en la red social china. Pero también se producen pequeños gestos y muestras de solidaridad que, lejos de permanecer en el anonimato, alcanzan la viralidad.

Eso es lo que le ha ocurrido a @mabe0602, una usuaria de TikTok que ha recibido más de once mil quinientos 'me gusta' después de publicar un vídeo en el que se ve cómo entra junto a su hijo en un Mercadona. "Mi niño, acabado de llegar de Cuba y me dice que es esto, mamá, es que en Cuba no hay nada", se puede leer en un rótulo mientras Jonathan, en una mezcla de asombro y entusiasmo, explorar los pasillos del supermercado llenos de productos, muchos de los cuales no había visto antes.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de todo el vídeo no es la sorpresa que se lleva el chico al ver algunos productos de la frutería de Mercadona, sino por la confesión que hace el muchacho en la entrada del supermercado. Murmurando, le dice a su madre en voz baja: "Esa es a la que le regalé 1 euro. La que está sentada", refiriéndose a la mujer que pide en la puerta del establecimiento.

"Fíjate y lo primero que hizo, fue a dar a quien tenía menos que él. Gracias x ser bueno", le dice uno de los seguidores de su madre en los comentarios, que destacan una y otra vez el gesto bondadoso del joven.