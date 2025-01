Una ecuatoriana que vive en Madrid genera más de 3.000 comentarios al decir a qué huelen los supermercados en España

La usuaria de TikTok @arlettealava ha compartido un vídeo en el que compara cómo son los supermercados en Ecuador y cómo son en España y uno de esos comentarios ha generado polémica.

Según esta joven, los supermercados en España huelen a pescado crudo, un olor que le desagrada.

"Lo que más me gusta definitivamente es que no huele a pescado todo el súper. Allí es asqueroso. Entro y me tengo que hacer así [tapar la nariz] porque huele a pescado crudo todo el rato. Aquí o huele a pan o no huele a nada", ha afirmado.

Ha añadido que allí "todo está bien limpio y organizado". Después ha pasado por la zona del pescado y ha dicho que allí están guardados y "por eso no apesta": "No me huele a nada, no me da asco pasar por aquí. Allá tú llegas y el olor a pescado es horrible. Era mi peor trauma".

También le ha sorprendido que los huevos estén sucios —hay estudios que dicen que NO debe lavarse el huevo para no eliminar la película protectora natural que lo recubre y que previene que las bacterias penetren— y que se cobren las bolsas de plástico.

Este vídeo ha recibido más de 3.000 comentarios de todo tipo, algunos hablando de las bolsas, otros de los huevos pero la mayoría sobre lo que dice del pescado.