Una eminencia de la seguridad alimentaria lanza este firme mensaje a quienes suelen comer yogures

José Antonio Barroso, uno de los mayores expertos de España en microbiología y seguridad alimentaria, ha lanzado un mensaje importante y que acaba con uno de los grandes mitos que rodea a los yogures.

En un vídeo en el que aparece junto a Miodrag Borges, técnico superior en Dietética, éste señala: "El producto más tirado a la basura de España, sin duda, por caducidad o que más miedo genera. ¿Un yogur caduca alguna vez?".

"Nunca, nunca", avisa Barroso. "¿Qué es lo peor que le puede pasar a un yogur?", pregunta Borges. "Que se acidifique más de la cuenta. ¿Y es malo? Pues no lo sé. A lo mejor a la gente le gusta un poquito más ácido o precisamente un yogur cuanto mas acidez tenga menos lactosa tiene, puesto que las bacterias se alimentan de la lactosa", subraya.

"¿Se ha puesto muy ácido? Sí, es que entonces se ha eliminado absolutamente la lactosa. ¿Es malo? A lo mejor a ti no te gusta el ácido y dices que está malo, pero a los demás no", insiste.

En otro momento, Borges pregunta: "Si yo me como un kéfir fuera de fecha, ¿puedo enfermar?". "De ninguna de las maneras", garantiza Barroso. "¿Un queso, un embutido?", insiste el otro experto.

"No puede salir al mercado ningún producto envasado que lleve bacterias patógenas vivas. Eso no está permitido. ¿Y si las tiene? Pero es que para eso no hace falta esperar a la fecha de caducidad", explica Barroso.

"Si el fabricante se equivoca y la leche la manda a la calle contaminada, al segundo día ya te enfermas. No hay que esperar cinco, quince ni veinte. Por tanto, tenerle miedo a un producto que ha caducado porque me va a producir una enfermedad es absurdo", sentencia.