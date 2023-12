Una enfermera hace un importante llamamiento a los padres: jamás les digáis esta frase a los niños

La usuaria de TikTok @Enfermerarubia, que como su propio nombre indica es enfermera, ha hecho un importante a los padres para que no digan una frase concreta a sus hijos.

"El otro día me pasó una situación con el padre de una paciente que os quiero contar. Resulta que yo entraba a ponerle medicación a su hija de unos cinco años aproximadamente y a renovarle la vía", empieza contextualizando.

"Y el padre cuando me vio entrar en la habitación empezó: 'Mira, mira, mira. Por ahí viene la enfermera, que te va a pinchar en el culo porque no te estás comiendo la comida", relata.

Dicho eso, hace una reflexión: "A ver, es verdad que la comida del hospital no es como uno desearía, como le hacen en su casa, para que me entiendas, pero quizá decirle que le voy a pinchar a modo de castigo si no se come la comida estando hospitalizada... quizá no sea la mejor frase".

"Porque esta niña entiende que cada vez que le hago un procedimiento doloroso es porque le estoy castigando, cuando en realidad la enfermedad no es su culpa. A veces como profesionales sanitarios es complicado ganarnos la confianza de los niños, así que si nos ayudas mucho mejor", ha insistido.

Además, el popular enfermero Héctor Castiñeira, conocido en Twitter como Enfermera Saturada, ha hecho un llamamiento muy similar: "Por favor, a vuestros hijos pequeños no les digáis cosas como 'Pórtate bien, que si no viene la enfermera y te pincha".

"En cuanto ven a alguien de blanco se echan a temblar, y el día que los tenemos que pinchar creen que lo hacemos porque se han portado mal y no entienden nada", explica.