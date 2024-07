Una española cuenta cómo reaccionan los ingleses cuando les dice que se llama Amparo

La usuaria de TikTok @amparopoppy es una joven madrileña que actualmente vive en Manchester (Reino Unido) y ha contado lo que le pasa allí cuando se presenta a alguien como Amparo, su nombre de pila.

Antes ha puesto un ejemplo que ha vivido mucha gente con el nombre de la actriz Elsa Pataky: "Me salió el vídeo de una chica que decía que cuando ella era más joven, cuando decían 'Elsa Pataky', pensaba que se llamaba 'El Sapataky'".

"Yo me llamo Amparo, allí no hay muchas... Incluso tampoco en España. Cuando la gente me conoce allí o han oído mi nombre, ellos se piensan que es alguien que se llama Ann Parrow", ha explicado al principio del vídeo, que cuenta con más de 3.000 'me gusta'.

Entonces, se piensan que se trata de una inglesa, pero luego realmente conocen a Amparo. "Otra cosa que pasa mucho es que ellos piensan que digo 'I am Parro' y tampoco conciben que una mujer tenga un nombre que acaba en -o, por lo que le llaman 'Amparra'", ha relatado la joven. Esta no es la única vez que lo piensan, pues cuando le envían un correo electrónico piensan que es un hombre.

Además, ha contado que fue a causa del programa El Informal, en el que "hicieron burla a una tal Amparo y a mí me hicieron el suficiente bullying durante toda esa época". "Hoy en día me hace mucha gracia y me puedo reír, pero A todas las Amparos: lo siento de verdad, porque lo que hemos tenido que pasar...", ha rematado.