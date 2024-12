Una española cuenta cómo ha sido la declaración de la ley marcial en Corea del Sur 

FE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

La creadora de contenido Aïda (@aidavert), una española que vive en Corea del Sur, ha contado con detalle como ha sido la declaración del presidente Yoon Suk-yeol de instaurar la ley marcial en el país.

"¿Cómo es la vida en Corea con la ley marcial? Pues no es porque es que no ha estado puesta. Pero os lo cuento", ha comenzado la tiktoker el vídeo, el cual ha alcanzado ya 1,1 millones de visualizaciones y 91.400 me gustas.

Primero de todo, la influencer ha explicado que la ley marcial consiste en que los militares toman el mando del país. "Es básicamente como una dictadura a manos de los militares y la policía, y esto implica muchísimas restricciones a la sociedad", ha subrayado.

"Lo que ha pasado así básicamente y a muy grandes rasgos es que el presidente que tenemos aquí en Corea del Sur ahora mismo está un poco ido de la cabeza", ha relatado la creadora de contenido.

"Entonces lo que ha pasado es que han salido como unos artículos donde se le estaba incriminando a él y a su mujer de varios casos de corrupción y como os digo que no está demasiado bien de la cocorota pues lo que ha hecho es declarar la ley marcial a las 11:30 de la noche", ha explicado Aïda.

"¿Y qué pasa? Que a esa hora los congresistas, igual que la mayoría de la gente, estaban en sus casas. Y aquí en Corea del sur la Constitución dice que una ley marcial se puede abolir con los votos de la mayoría de los congresistas del Parlamento", ha continuado.

"Pero claro, para votar tienes que estar ahí. ¿Y qué ha pasado? Que cuando el presidente ha declarado la ley marcial la policía y los militares han sido ir al Parlamento a intentar bloquear la entrada de los congresistas para votar en contra de la ley", ha contado la tiktoker.

"Entonces se ha liado un poco parda porque había congresistas intentando entrar en el Parlamento, pero estaban también los militares intentando entrar para dar un golpe de Estado. Y pues se ha liado un poquito bastante, que es lo que probablemente hayáis visto en las noticias", ha añadido la influencer.

"Al final lo que ha pasado es que ha habido un momento en el que alguien ha empezado a abrir los extintores y en ese instante han podido entrar los congresistas suficientes al Parlamento para poder votar rápidamente", ha narrado la creadora de contenido.

"Además la votación ha sido como literal en un minuto o menos, yo creo que en 20 segundos han hecho la votación. Todo el mundo, casi el 90%, ha votado en contra de la ley marcial y pues se ha abolido. Y ahora lo único que falta es que los militares y la policía respeten el resultado final de la votación", ha comentado la tiktoker.

Para finalizar, ha acabado con más dudas: "No sé lo que va a pasar con el presidente del Gobierno honestamente, porque después de este pedazo de show no sé si lo van a cambiar por otra persona de su propio partido, no sé si habrán elecciones anticipadas...".

Por su parte, los usuarios de la red social le han mandado ánimos a través de la sección de comentarios y le han agradecido la información: "Gracias por contarlo bien, que en España hay mucha desinformación con el tema".