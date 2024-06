Una española cuenta lo que hacen en Irlanda cuando no hay sitio en un bar: en España es raro verlo

La usuaria de TikTok conocida como @laralladas ha hecho honor a su nombre después de contar la experiencia que ha vivido en Irlanda en la terraza de un bar, por lo que hacen allí cuando hay sitios disponibles.

"No lo entiendo, pero si no tienes sitio en una terraza o donde sea y tienes que tomar algo, la gente se sienta en tu mesa contigo y sin conocerte de nada", ha explicado al principio del vídeo, que cuenta con casi 380.000 visualizaciones y más de 40.000 'me gusta'.

Según ha contado, ha sido una de las experiencias "más incómodas" que ha vivido allí. "La camarera insistía en que había afuera un chico muy majo y que me sentase con él, yo le decía que no hiciera falta y al final me lo trajo", ha proseguido, añadiendo que era portugués y que era muy probable que tampoco estuviera acostumbrado a ese tipo de situaciones.

"Fue tan incómodo, tan incómodo, no te conozco de nada, ¿de qué hablo? Pues aquí lo hacen todo el rato y da igual dónde estés", ha concluido la usuaria. El vídeo ha generado casi 600 comentarios de todo tipo, pero la ironía no falta: "En Irlanda la ansiedad social no existe".

"Así que las cafeterías de Irlanda son citas a ciegas...", ha expresado el usuario @angel170, acumulando más de 3.600 'me gusta'.