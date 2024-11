Una española enseña como está intentando aprender euskera y conquista a todos los vascos

La usuaria de TikTok Lucía García (@luciagarciabt) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando como estudia euskera, siendo solo el segundo día que está intentando aprender este idioma.

"Hoy he estudiado el ir y el venir. Voy a hacer primero un ejercicio del ir, que consiste en traducir y, por otro lado, preguntar", ha comenzado la tiktoker el vídeo, para acto seguido hacer el ejercicio en voz alta.

Durante la grabación, que ya ha conseguido 85.000 visualizaciones y 7.000 me gustas, la usuaria ha ido practicando en directo, mostrando su interés en aprender y compartiendo sus errores y sus aciertos.

Este hecho ha conquistado a los usuarios vascos, quienes no han tardado en felicitarla por como lo está haciendo y en agradecerle el interés que le pone a aprender su lengua regional.

"Que alegría me da la gente que intenta aprender euskera, me enorgullecéis muchísimo de verdad"; "¡Aquí una profe de euskera! Si tienes cualquier duda aquí estoy, aunque veo que no necesitas mucha ayuda, ¡vas genial!", le han comentado algunos internautas.

Para responder a algunas dudas, la tiktoker ha explicado que la página web que utiliza para aprender es: aditzariketak.wordpress.com; y que su motivación para aprender es que su pareja es del País Vasco y sabe hablar euskera y a ella le encanta.