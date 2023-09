Una española va a la pirámide de Keops y hace esta comentada valoración

La usuaria de Tik Tok @hippie.domaris ha viajado a Egipto y, por supuesto, ha accedido a hacer una visita al interior de la pirámide de Guiza, conocida también como la pirámide de Keops.

La creadora de contenido ha decidido grabarlo todo para mostrarle a sus seguidores cómo son los pasillos para llegar a la parte más inaccesible del monumento: la cámara del Rey.

Tras documentarlo todo y mostrárselo a sus seguidores ha valorado que entra todo el mundo que visita Egipto por curiosidad, pero afirma que "no hay gran cosa" y es "caro y una matanza".

"No sé hasta qué punto tiene sentido. No hay gran cosa, o sea, es una matanza, hace mucha calor y realmente no hay nada. Y cuando digo nada significa que no hay nada, piedra", indica.

Además, añade lo siguiente: "No es que decepcione, pero obviamente con toda la historia que tienen las pirámides es un poco raro encontrarte con cómo es por dentro".