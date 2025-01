Una española prueba en Malasia el 'fruit sandwich' de fresa y nata más viral y dicta esta sentencia

La usuaria de TikTiok Estela (@starlite.bp), una española que vive en Malasia, ha subido a su cuenta de la red social un vídeo probando el famoso 'fruit sandwich' de fresa y nata más viral.

"Llevo buscando este sándwich por todos los Seven Eleven y supermercados de Malasia desde que lo vi en TikTok. No lo he encontrado en ningún lado", ha comenzado el vídeo Estela.

"He tenido que venir al pueblo más remoto de Malasia a encontrar el sándwich de fresa y nata", ha apuntado la tiktoker, quien ha concretado que finalmente ha conseguido encontrarlo en el FamilyMart de Cameron Highlands.

"El pan no es pan Bimbo, es como una especie de bizcocho de la abuela. La nata sabe a nata, está muy buena, y las fresas están muy buenas para ser un puto sándwich de envase de plástico", ha asegurado la usuaria después de darle un primer bocado.

"O sea, es que es muy fuerte", ha manifestado la usuaria, con cara de satisfacción mientras prueba el ansiado producto. "Mira la cantidad de nata", ha añadido Estela, enseñando a la cámara como sobresalía el relleno de nata.

"Nos ha costado 1,80 o así. Pero bueno, vale la pena, eh. En Malasia no sé si lo podréis encontrar mucho pero sé que en Japón sí que está en el Seven Eleven", ha concluido la tiktoker.