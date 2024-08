Una española se queda de piedra al descubrir cuál es el precio del McDonald's en Suiza

La usuaria de TikTok Sara, una española que vive en Zurich, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social (@sarainzurich) un vídeo contando sorprendida cuales son los precios del McDonald's en Suiza.

"Los precios del McDonald's en Suiza es que no tienen sentido", ha señalado la tiktoker, quien ha explicado que uno de los mayores problemas que tiene cuando viene gente a verla a Suiza es el tema de las comidas.

"Porque claro yo les aviso de que comer fuera es caro y me dicen: "Bueno, no pasa nada, podemos comer McDonald's, Burguer King...", ha proseguido Sara, quien ha asegurado que eso no sirve porque el McDonald's no es una opción barata en Suiza.

Así, la creadora de contenido ha mostrado la página web del restaurante de comida rápida y ha destacado que, por ejemplo, unas patatas medianas cuestan cinco francos, y unas mini patatas 3,30 francos: "Y son mini literalmente, eso no te sirve ni de aperitivo".

Además, ha destacado una de las ofertas, que son dos productos por cinco francos. "Productos tipo las típicas hamburguesas de un euro España, pues puedes conseguir dos por cinco francos: vamos, una ganga", ha destallado en modo irónico.

"De hecho, ahora mismo me he cogido cinco nuggets por cinco francos y he dicho 'wow, la mejor oferta de mi vida'", ha concluido bromeando la creadora de contenido el vídeo, el cual ya ha alcanzado las 880.000 visualizaciones y 55.000 me gustas.